前甜心主播蔡逸帆為愛跳舞的女兒，去年初在天母開舞蹈教室「Jas dance」，升格當老闆的她透露舞蹈教室當初是親子遊戲室，因為是40年老屋，還有7個漏水處，最後決定打掉重建，光整修砸近200萬，期間還衰遇裝潢蟑螂，開幕後又因疫情攪局慘賠，她仍樂此不疲：「我覺得是開心的，這件事情讓我覺得很踏實。」

三級警戒，虧了至少3、40萬，「那3個月很慘啊，房租要照付，但比較好的是，老師沒有授課就不用付鐘點費，所以後來疫情回溫後就有打平，但還沒有賺錢」，笑稱老公是她唯一股東，「他滿默默支持我的，如果我錢快用完就會找他」。

她整修時不順利，裝潢師起初說會給她最便宜價格，卻無止盡加價，光運垃圾就收她20多萬，「我還拿報價單去給懂裝潢的人看，結果他們說我遇到裝潢蟑螂，我想說把帳結了，換一批新的人來接手，但他死不走，把器具都放在這裡，害我都沒辦法繼續進行工程」，所以原定的開幕時間，跟預定差了半年之久。

蔡逸帆以前只要認為不合理就會發飆，當老闆後覺得要有格調，自然EQ變高，遇到奧客懂得用方法處理，不過曾有客人以「婚姻不順」為由要求退費，「她說老公跟她感情失和，不想讓老公覺得她過得很爽，要演得很可憐，才能拿贍養費」，令她傻眼。