法傳系統大塞車 柯文哲曝情況嚴重：北市自主應變處理

台北市中山區確診數是全市最多，傳出法定傳染病個案通報系統塞車狀況，市長柯文哲24日表示，塞得很嚴重，必須要改系統，在醫院通知病人PCR陽性的同時，把資料送到北市衛生局才能同步作業。

柯文哲因為接觸確診者必須居家隔離，24日隔離期滿，出關首日視察中山區關懷中心，對於出關心情，他表示，在家也是上班，出來也是上班，一樣都是在工作。

出關隨即視察關懷中心，柯文哲指出，這是北市目前最重要工作，現在有3類民眾放在家裡，第1類居家檢疫，國外入境後隔離10天，大部份沒住旅館都在家裡，再來是居家隔離，比方小學生有人確診，全班25名同學都隔離，一下子量就很多，第3類是確診者，從居家檢疫、居家隔離和居家照護，算了一下單單中山區公所目前追蹤這3類人就有2900人，不得了，是龐大的負擔。

至於傳出法傳系統到區級有塞車，柯文哲坦言，目前塞得很嚴重，這也是一個問題，現在要改制度，醫院通知病人PCR陽性，同時把資料送到衛生局才能同步作業。

柯文哲說，以前是病人PCR篩檢陽性通知醫院感控小組，但感控小組等到上班日才作業，上傳中央法傳系統後，審核過了再通知地方衛生局，再來找病人，平常要慢1天，現在3天都有問題，系統顯然要改，市府要發揚自主應變的精神，我們就自主應變處理。