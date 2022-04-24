高雄聖功醫院洪姓婦產科醫師疑似疏於提醒黃姓產婦做進階產檢，生下「脊柱裂」小女嬰，導致小女嬰可能終生導尿、被挖糞便，黃婦及丈夫認定醫療疏失，提告求償。高雄地院發現洪男事後才在病歷上補登「檢驗建議」，院方也未依約提供完整檢查，判黃婦「人工流產自主決定權」遭侵害，洪男及院方須賠償155萬元，可上訴。

黃婦為越南人，嫁來台灣後，婦科及產科都仰賴洪男診療。黃婦與劉男婚後育有一女，學習上較正常小朋友慢。第二胎懷孕不久就沒心跳，只好引產。2015年3月終於迎來第三胎，是個小女嬰。

夫妻倆有了先前的經驗，相當重視產檢，2015年6月黃婦聽從洪男建議做「第二孕期母血唐氏症篩檢」，檢查結果顯示異常。

「第二孕期母血唐氏症篩檢」為檢測孕婦血清中甲型胎兒蛋白（AFP）及乙型絨毛性腺激素（β-hCG）、游離雌三醇（uE3）和抑制素（inhibin）（四指標篩檢），再配合孕婦年齡、懷孕週數及體重，計算出胎兒罹患唐氏症的風險，準確率約80％。

一周後洪男再替黃婦做羊膜穿刺檢查確認，結果顯示為正常。黃婦不疑有他，該年10月喜迎小生命的到來，沒想到小女嬰一生下來就異常，緊急轉院至高雄長庚新生兒加護病房，經診斷為「脊柱裂」，緊急手術後，發現小女嬰還有先天性心房心室中膈缺損、輕微腦內出血等問題。

劉男與黃婦認為洪男沒正確進行產前檢查，導致未能檢查出胎兒不正常，違反善良管理人應盡的注意義務，侵害黃婦人工流產自主決定權及生育決定權，一狀告上法院。

黃婦痛心表示，先生和自己看到小孩如此受苦，精神相當痛苦。小女嬰一輩子要面對殘缺的自己，忍受導尿痛苦及一切病痛，連排便也需仰賴人工挖出，未來還要面對人們歧視的眼光，向洪男及聖功醫院求償醫療、看護、精神撫慰金共計869萬元。

洪男反駁，因黃婦第一胎不是很正常，第二胎死胎，才建議她做「第二孕期母血唐氏症篩檢」，檢驗結果發現唐氏症、愛德華氏症數值均正常，但「神經管缺陷」數值呈現高風險，當時立即通知她回診，並告知恐有合併異常問題，需羊膜穿刺確認染色體，同時建議進行「高層次超音波掃描」。但院方沒有該設備，還建議黃婦自費到台南某胎兒醫學中心診察，但黃婦與劉男表示做穿刺即可。

洪男強調，羊膜穿刺檢查報告出爐，顯示女嬰無明顯異常構造，但他告知黃婦染色體核型正常不表示胎兒正常，還是建議做「超音波」檢查，才能進一步確認胎兒先天異常病症的風險，但黃婦和丈夫不願自費、堅持不用。

院方也強調，超音波檢查也有限制，小女嬰「先天性心房心室中膈缺損」就無法仰賴該技術檢出，也可能受檢時胎兒姿勢不佳、導致無法檢出，洪男已盡充分告知義務，並未違反醫療常規。

法官發現，訴訟期間洪男才在黃婦病例上補登「level Ⅱ ultrasound 」（意即建議做超音波檢查）字樣，衛福部醫審會也鑑定洪男此舉無法證明產檢當時已盡告知義務。此外，院方替黃婦做羊膜穿刺術時，遺漏「羊水AFP濃度」檢查項目，害黃婦錯失發現女嬰神經管缺陷的機會，與醫療常規不符，也有疏失。

法官認定，黃婦為了照顧有缺陷的女嬰，承受經濟壓力和精神痛苦，判洪男和院方須賠償黃婦155萬元，全案仍可上訴。