夏候鳥小燕鷗繁殖季將至，台東環團呼籲遵守「5不原則」。（莊哲權攝）

夏候鳥小燕鷗繁殖季將至，台東環團呼籲遵守「5不原則」。（莊哲權攝）

夏候鳥小燕鷗繁殖季將至，台東環團呼籲遵守「5不原則」。（莊哲權攝）

小燕鷗繁殖季將至 台東環團提5項NG行為

夏候鳥小燕鷗繁殖季節即將到來，過去經常有人類亂入行為，對牠們造成干擾，台東縣野鳥學會、荒野保護協會、卡大地布部落24日聚集在知本溼地設立解說牌並呼籲這段期間在沙灘繁殖區，遵守「5不」原則，包含車輛不穿越、不施工、不騷擾、不棄養犬貓和不淨灘等，守護知本溼地育嬰房。

活動一開始，荒野保護協會台東分會以「ＮG行為毋湯」行動劇，展演在沙灘常見干擾幼雛的5個NG行為，包括：施工破壞育嬰地、4輪傳動車輛穿越沙灘、近距離騷擾幼雛、放任流浪貓狗獵蛋獵鳥和繁殖區淨灘等，呼籲政府及民眾在4到8月小燕鷗等鳥類繁殖季期間，遵守5不原則。

台東縣野鳥學會表示，知本溪口北岸因為棲地自然完整，成為小燕鷗等夏候鳥重要繁殖區，牠們在裸露的砂礫灘下蛋，具有保護色的鳥蛋，可以避免被天敵發現，但卻因人為活動干擾，致使繁殖成功率越來越低。

倖存下來的幼雛，需在2、3個月內迅速長大，以便入秋能回到東亞澳南半球度冬，期間還有天災人禍考驗不斷。希望大家正視這個保育危機。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷表示，知本溼地雖然不是法定溼地，無法管制民眾行為，但相信民間自發設立解說牌，善意勸導人車注意腳下生命，可以喚起大家一起疼惜愛護這個重要的育嬰房。

她說，去年發現小燕鷗寶寶慘死輪下，親鳥也因受到干擾威脅而棄巢，繁殖過程實在艱辛。所以，請求政府在繁殖季期間，避免在沙灘繁殖區進行工程，不要在河床疏濬，呼籲車輛不要穿越繁殖區，遵循指示路線，民眾不要近距離干擾幼雛，不要棄養貓狗，政府應收容流浪貓狗，不要放任牠們傷害野生動物；同時，應避免在4到8月的繁殖區辦理淨灘活動。