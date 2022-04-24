當代傳奇劇場與旗下青年團興傳奇青年劇場，原定這周末要登場的京劇聯演作品《傳奇風雅．陸》，但在演出前三天接獲通知有演員需居家隔離，一時找不到演員可替代演出，只得先暫停演出，製作人林秀偉表示，這是第二次遇到這樣的狀況，實在有苦難言。

林秀偉表示，去年5月也同樣在開演前遇到疫情而停演，「那時當代傳奇劇場因三級警戒、劇場關閉，被迫在演前一周停演《暴風雨》，《傳奇風雅．陸》是我們一整年的精心準備，生旦淨丑各個行當，特別招集10位業界傳統藝師，對10位有志傳承的青年習藝生傾囊相授，進行嚴格的傳統京劇教學。進入排練期後，全體劇組更是整整排練了兩個月。」

林秀偉表示，可說是磨合了20位老、中、青三代的文武場樂師，就準備在這週末演出，「我們的佈景、服裝、樂器、燈光、音響器材都送到劇場了，才突然接到消息，真的很突然，心情很沮喪。」

身為藝術總監的吳興國也不斷安慰團員，但是他也眼眶泛淚、語帶哽咽表示，實在捨不得年輕人的努力不被看見。此外，票房也幾乎達九成，但臨時喊卡，請觀眾退票或是選擇「退票不退款」，劇團也表示，目前已用最快速度解決場館檔期問題，預計在9月2至4日重新演出。

疫情變動多，近期劇場因疫情因素而臨時喊停的節目還包括有精靈幻舞舞團原定在4月15日要演出的《卡門波麗露不朽的》，台師大表演藝術研究所原定在4月21日要登場的《山海經傳》，以及故事工廠原定這周末要演出的《一個公務員的意外死亡》等。