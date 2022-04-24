嘉義市暴增17例確診 9人無症狀、輕症 11:312022/04/24 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市暴增17例確診 9人無症狀、輕症。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市今新增17例本土案例，其中15案與外縣市職場群聚、親友聚餐、活動史有關，另2案為有Covid-19症狀採檢與匡列居隔陽性。市府指出，17案中，輕症或無症狀確診者有9人，將採嘉義市居家照護方式收治，詳細個案說明將等下午2點中央公布案號後再對外說明。 蔡瑞雪確診4天曝痛苦症狀「喉嚨痛到耳朵周圍」吞口水都煎熬 防疫頻走鐘 在野要陳時中下台 #新冠肺炎 #台灣 #嘉義市 #疫情 #無症狀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸增逾2.1萬例本土病例 上海再添39人死亡 10:162022/04/24 兩岸 上海疫情又破2萬例 仍處高位波動 04:102022/04/24 焦點新聞 青年失業率12.48％ 學者憂疫擊再飆高 04:102022/04/24 財經焦點 法傳系統大塞車 柯文哲曝情況嚴重：北市自主應變處理 11:282022/04/24 生活 批陳時中防疫如小朋友玩火 她怒嗆：不知道會把全家燒掉 10:252022/04/24 政治 居家照護啟動 專家傳授防疫包 04:102022/04/24 生活新聞 疫情下的金門馬 700人清晨濃霧中起跑 07:422022/04/24 生活 柯文哲吐疫情高峰將日增5萬例 持續100天 11:072022/04/24 生活 北市醫護、防疫人員「以篩代隔」 最快今天上路 11:492022/04/24 生活 林永祥專欄－台股觀望氣氛濃 價值型投資為主 04:102022/04/24 財經要聞 醫授無痛快篩法 掌握2訣竅 網實測：真的有用 10:062022/04/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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