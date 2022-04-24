嘉義市今新增17例本土案例，其中15案與外縣市職場群聚、親友聚餐、活動史有關，另2案為有Covid-19症狀採檢與匡列居隔陽性。市府指出，17案中，輕症或無症狀確診者有9人，將採嘉義市居家照護方式收治，詳細個案說明將等下午2點中央公布案號後再對外說明。