烏克蘭總統澤倫斯基在俄軍入侵烏克蘭後，憑藉著網路上展現堅勇抗敵和對俄強硬的形象，在西方國家博得滿堂彩，然而此現象看在前外交官介文汲眼裡，卻讓他直搖頭，坦言澤倫斯基「像把蘇聯搞垮的末代領導人戈巴契夫」。

台灣駐紐西蘭前代表介文汲昨（23日）在中天政論節目《正常發揮》表示，當前如眾星捧月般受西方追捧烏克蘭總統澤倫斯基，正有如30幾年前推出親西方改革政策受西方國家熱烈歡迎，但在國內卻是評價兩極的蘇聯末代領導人戈巴契夫，且兩者還有共通點，「在成為領導人前的培育時間過短」，介文汲指出蘇聯和現在的烏克蘭「都是接班人問題」，若領導人培育時間不夠，「很容易就被西方老謀深算的政客給欺騙甚至除掉」。

時任蘇聯最高領導人的戈巴契夫。（美聯社資料照）

介文汲直言，過去如兄弟之邦的俄烏兩國撕破臉大打出手，心情最複雜的肯定是戈巴契夫，因為正是他一手造成蘇聯的解體，他提到蘇聯自前領導人布里茲涅夫逝世後領導人更替速度極快，年輕的戈巴契夫（時年54歲）得以接班，除了與前領導人安德羅波夫同出身北高加索地區，最大的原因就是蘇共高層沒有培養人才，最後「搞出了一個爛領導人！」。

介文汲也不忘調侃當前烏國總統「一窩不如一窩」，最新選出的澤倫斯基也幾乎要將烏克蘭搞垮，讓他直呼「國家領導人很重要」。