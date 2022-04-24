現在小學生的作業愈來愈難，常難倒一票家長，一名媽媽日前在臉書上發文求救，PO出小二生的國語猜字作業，「犬+心」的題目曝光後，立刻掀起熱烈討論，大部分網友都順利解出答案，但也有人誤解題目的意思，而出現不少荒唐逗趣的回答。

一名女網友在「爆廢公社」發文，表示在看孩子作業時遇到難題，只見她分享的照片中有一道猜字謎題，以文字、圖片搭配數學算式組合而成，「猜」減去「犬」再加上「心」會等於一個字，讓她忍不住哀號：「最近小二的功課好難啊」。

貼文一出許多網友就解出謎底，公布正確答案為「情」字，「『猜』減去『犬』部，加上『心』部，等於『情』」、「猜-犭部剩下青，青+忄部等於情」；還有一些網友留言表示：「我還以為是狼心狗肺」、「現在作業這麼有趣？」、「良心都被狗吃了」、「單身狗遇到愛情=有了愛情就忘了朋友」、「把心狗累」。

但由於題目中「犬」和「心」都是以圖片表示，只有「猜」是用中文，因此不少人都誤解題目的意思，「沒看清楚題目…我以為是要猜『狗+心=？』」、「原來那個『猜』也要算進去」、「我以為第一個『猜』是題目」、「原來有『猜』，誤解題目意思了」。