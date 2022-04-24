黃珊珊示警北市很快會全停課 柯文哲：今天想必會破5千例

台北市副市長黃珊珊示警北市很快會全停課，市長柯文哲24日表示，疫情還在變化，且戰且走，現階段以停課演練為目標，國高中生先處理，再討論小學生怎麼辦，現在想辦法不要停課，在不停課狀態下社會繼續運作，每天感染人數也別一下子衝到10幾萬，讓大眾無法忍受，要找到平衡點。

受影響必須居家隔離或停課的師生暴增，黃珊珊示警很快全市會停課。柯文哲今天前往中山區關懷中心視察時指出，要以新常態面對疫情，疫情也還在變化，昨天新增4000多人確診，今天想必會破5000例，且戰且走，所以在預做準備。

柯文哲表示，國高中生年紀較大，待在家裡大人比較放心，小學生在家，除非有大人不然怎麼自主學習，政治還是要務實，國高中生先處理，上班日會找北市教育局討論看看小學怎麼辦。

他說，萬一停課要怎麼處理，現階段以演練為目標，凡是先做準備，小學生再想一想怎麼解決。

柯文哲強調，現在要想辦法不要停課，在不停課狀態下社會繼續運作，每天感染人數也別一下子衝到10幾萬，讓社會無法忍受，要找到平衡點。