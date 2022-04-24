以“激發兩湖活力、共築美好未來”為主題的第十四屆“西湖·日月潭”兩湖論壇，4月22日以線上聯動的方式在浙江杭州和台灣南投同時舉行。論壇圍繞全民健身、社區產業發展和中華書法藝術傳承等議題，邀請兩地體育界、文化界的知名人士和社區（鄉鎮）產業發展領軍人物參與交流研討，分享經驗，共同探尋融合共富之路。

杭州市市長劉忻在致辭中指出，“兩湖論壇”自2009年創辦以來，在堅持“九二共識”的基礎上已成功舉辦13屆，不僅成為了兩岸城市交流的典範，更是兩岸同胞交流交往交心交融的重要平台。今年盡管兩岸人員往來受到新冠疫情和島內人為因素的阻礙，但在杭州與南投兩地的共同努力下，雙方依然按照相互的約定在“雲上相聚”。9月，杭州將舉辦第十九屆亞運會和亞殘運會。體育盛會必將激發兩岸同胞共同參與運動的熱情，希望通過雙方的理念交換、經驗啟發，助力兩地同胞強健體魄，共享健康生活。

（杭州市市長劉忻致辭）

南投縣縣長林明溱在致辭中指出，今年雖然仍因疫情阻礙繼續采取兩岸連線的方式舉辦第十四屆“兩湖論壇”，但南投縣與杭州市的友誼未因病毒的影響而中斷，而是透過兩湖論壇的持續舉辦而更加深化。希冀兩地間秉持兩岸一家親，互信交流、和平發展、共享繁榮，透過論壇平台全力推動杭州與南投教育、文化、藝術、農業、衛生等各領域的實質交流，進一步增進雙方情誼，獲致雙贏創造更多利基。

（南投縣縣長林明溱線上致辭）

論壇開幕式後，舉行“全民健身讓城市更有活力”主論壇，杭州、南投兩地代表分別介紹全民體育健身的經驗和做法。隨後舉行“社區產業發展”與“中華書法藝術傳承”、“杭台親子教育”三個分論壇，兩岸社區產業發展領軍人物、文化界精英、兩岸家庭代表等一起分享心得和成果。（圖文來源：新華網）