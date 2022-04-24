因應合歡杜鵑花季，公路總局實施假日高承載管制，明顯控制車流，仁愛警分局翠峰所員警今日在台14甲線18公里處開始執行，交通秩序良好，車流量少。（警方提供／盧金足台中傳真）

花季期間高乘載管制及流量管制時間，從杜鵑花季假日上午6到11時。（警方提供／盧金足台中傳真）

今日南投天氣晴朗，一早合歡小風口停車場已停滿車。（警方提供／盧金足台中傳真）

今年合歡山杜鵑花季自4月16日起至6月19日， 吸引很多賞花民眾。（廖志晃攝）

今年合歡山杜鵑花季自4月16日起至6月19日，24日南投天氣晴朗，一早合歡小風口停車場已停滿車，為因應車流人潮，公路總局實施假日高承載管制，上午6時到11時只有3人以上的車輛能上山，明顯控制車流，仁愛警分局翠峰所員警在台14甲線18公里處開始執行，交通秩序良好，車流量少。

玉山杜鵑的重要景點，以合歡群峰包括主峰、東峰、北峰及石門山，還有鄰近的小奇萊，加上地點都鄰近公路附近，攀登難度不高，杜鵑花季吸引大量遊客上山賞花，還有民眾登山賞花發現非假日人潮也很多，連平時不常見面的友人都在山上巧遇。

為維護合歡山地區花季期間台14甲線交通安全與順暢以及防止發生交通事故及意外事件，確保旅遊安全，台14甲線合歡山杜鵑花季期間實施「高乘載」與「流量管制」措施。

南投縣警局表示，今年合歡山杜鵑花季從4月16日起至6月19日止，為其兩個多月的花季，每年都吸引很多人來賞花，為避免遊客與車潮湧入造成塞車問題，實施交通管制措施。

警方指出，花季期間高乘載管制及流量管制時間，從杜鵑花季假日上午6到11時，管制地點包括台14甲線18k翠峰管制站、台14甲線41k大禹嶺與台8線110k路口。

「高乘載管制：搭乘3人以上小客車開放通行」，警方表示，客運接駁車及乙類大客車不受限制，高乘載管制間所視壅塞情形，每10分鐘放行20輛。

高乘載管制期間大貨車以及未搭乘3人以上小客車禁止通行，大型重機與機慢車不管制，另提醒賞花民眾應循序排隊通過管制站，如有違規插隊行為將由警方錄影逕行取締。

近期前往高山遊客多，且停車空間有限，尤以合歡山小風口附近停車場更是常一早就爆滿 ，警方建議民眾多利用平常日前往賞花，民眾上山前務必先行查詢路況，審慎評估前往，且勿違規停車與疲勞駕駛。