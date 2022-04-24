上海疫情持續，上海申康醫院發展中心主任王興鵬今（24日）表示，近期上海市級醫院的門急診業務量明顯增加，相比4月初，36家市級醫院的門診量增長了103％，急診量增長了65％，為滿足就醫需求，36家市級醫院中開設了33個急診就醫點，保障急診急救服務供給。

今上午舉行的上海市新冠肺炎疫情防控工作記者會，會上，針對不少上海民眾反應，許多間市級醫院門急診還未完全開放，王興鵬表示，近期市級醫院的門急診業務量有比較大的增加，相比4月初，36家市級醫院的門診量增長了103％，急診量增長了65％。為滿足市民的就醫需求，市級醫院在門急診服務和手術，在急診方面，36家市級醫院中開設了33個急診就醫點，保障急診急救服務供給，保障急救綠色通道暢通。近期，還透過增設專人接聽、設置語音提醒等方式，保障與市民溝通渠道的暢通。

在門診方面，在開齊、開全各個專科門診的基礎上，不少市級醫院根據人員情況、空間佈局，逐步擴大門診，特別是專家門診的服務規模。同時，不少醫院也組織了一批高年資的主任在普通門診看診，保證門診醫療品質。

在手術方面，上海市級醫院在做好疫情防控的同時，全力保障急診手術的展開。近期，市級醫院也努力為在院患者展開限期和擇期手術，同時重點梳理、優先開展惡性腫瘤（限期手術）等各類疾病的手術。從監測數據來看，近期市級醫院的住院手術量不斷上升，本週的手術量相比4月初增加了一倍，強調在做好疫情防控的同時，積極做好市民的就醫保障工作。