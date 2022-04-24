俄羅斯國防部23日發表聲明，指俄軍針對烏克蘭南部敖德薩港（Odessa）附近一座軍火庫發動飛彈攻擊，摧毀美國和歐洲國家運交的大批援助烏克蘭武器。

法新社報導，俄國防部聲明說：「俄羅斯武裝部隊今天利用高精準長程飛彈，摧毀敖德薩附近軍用機場的一座後勤場站，那裡儲存美國和歐洲國家運交的大批外國武器。」

聲明又指，那起攻擊是俄軍23日利用飛彈攻擊的22個烏克蘭軍事據點之一，包括伊里奇奧夫卡（Ilichiovka）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）附近的3座武器和彈藥庫。聲明並稱，俄軍戰機當天還空襲79個烏克蘭軍事據點，包括16座武器和燃料庫。

另據半島電視台報導，澤倫斯基指俄國的飛彈攻擊導致敖德薩8人喪生，其中包括1名3歲大的小孩。

在基輔地鐵站舉行的記者會上，澤倫斯基一度強忍淚水，表示他與每一個戰爭中失去孩子的烏克蘭人一樣痛苦。

一位烏克蘭官員早前表示，俄羅斯軍隊向敖德薩發射至少6枚巡航導彈，造成5人死亡。