曾主演《戲說台灣》、《第一劇場》等人氣劇的資深男星李志祥，雖多數時候並非演出主角，但卻是不可或缺的綠葉配角，相當受到觀眾歡迎，是本土劇圈的熟面孔，今(4/24)驚傳過世，消息隨著其友人四方、陳麒凱(陳建隆)等po出的悼念文，獲得證實，親友都相當悲痛，據悉李志祥是因病離世，但罹患何種病症，目前並未透露。

演藝圈又傳過世噩耗，本土劇圈熟面孔演員李志祥驚傳病逝，同為演員的四方昨(4/23)在臉書貼出兩人在片場的合照，寫下「李哥，無病無痛，一路好走」，證實李志祥過世的消息，文章底下隨即湧入眾多星友、網友們，對於這個消息都感到相當驚訝，直呼「天妒英才」，相當不捨。

演員陳麒凱(陳建隆)也po文，回憶當年跟李志祥一起當臨演的日子，「經歷過的酸甜苦辣不曾忘記」，離開公司後，兩人各自奮鬥打拚了10多年，「我們還有機會相遇給彼此一個擁抱，謝謝你曾在生命中種下一顆溫暖的種子在心中發芽，只要在這行的一天，都要好好的對待每一個人」，直言李志祥的溫暖，藏在許多人的心裡，祝願他能一路好走。

與李志祥私交深厚的「蠻牛太太」蔡湘宜，也在昨天得知了李志祥過世的消息，不願他悄悄隨風離開，因此寫了長文悼念，透露外號「小李哥」的李志祥，「很少人知道他領有中華民國新聞局發出的第一張童星證，編號001號」，熱愛戲劇的他，其實這條路走得並不順，為了保住演員身分，李志祥在演員訓練班當了多年的臨演領班，之後公司收掉，讓他陷入人生低潮，曾跟蔡湘宜吐露自己一事無成又背債，實在沒勇氣活下去，當時兩人天天通電話深聊，李志祥才被勸服「再活一陣子試試看」。

之後李志祥接受了蔡湘宜的建議，做起幕後工作，又當時「第一劇場」的製作人忠哥不吝給予李志祥一份能過生活的工作，他從此成了幕後工作人員，偶有適合的角色就上場過過戲癮，「他說我是『救命恩人』，從此改口稱我Amy姐，儘管他大了我好幾歲」。

蔡湘宜回憶，李志祥從一個脾氣暴躁的臭屁領班，變成一個劇組甘草好人緣的「小李哥」，在演藝圈默默耕耘了20多年，直到昨天蔡湘宜收到好友發文寫著「小李哥，一路好走」，突然回憶湧上心頭，大嘆：「有多少人像他這麽熱愛演戲？！又有多少人能像他碰了無數挫折還這麽堅持所愛走下去？！至死不渝卻不勝唏噓…」，盼李志祥一路好走，「如果有下輩子，好好過日子別再演戲啦！」。