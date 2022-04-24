衛福部長陳時中昨邀高風險縣市首長開會，討論放寬居家隔離、疫調，明天要開會再送專家會議討論，外界認為是否太慢了，台北市長柯文哲24日表示，我們都知道慢了，這種緊急狀況也不用開什麼會。

柯文哲今視察中山區關懷中心時指出，我們都知道慢了啦，這種緊急狀況，也不用開什麼會，大家講完就發布命令，每天早上開會當場就裁了，有時候專家會議再繞一圈，戰況緊急時不要再寫公文，我是這樣想啦。

對於中央戰略不太清楚，縮短隔離天數和配套措施沒做好，柯文哲說，抱怨沒有用，我們會解決。

面對陳時中稱老公寓沒有對講機，居家照護送藥就把鑰匙丟下樓引發不少抨擊，柯文哲說，不需要用一句話去評斷一個人，有時候吃飯不小心也會咬到舌頭，他是聽一聽就跳過去。

外界認為不疫調疫情可能會更恐怖，柯文哲提到，台北市公布疫調還有用就公布，沒有用就不公布，是動態的，人太多像昨天北市新增900多人確診，如果1天1萬多人當然沒辦法作疫調，就現有人力、物力做最佳使用。

此外，有專家說居隔天數縮短要看有無接種3劑，有的話5天，沒有是7天。柯文哲認為，有打疫苗和沒有打疫苗待遇應該不一樣，他來設計的話，有打3劑就以篩代隔，沒有的話就隔離，這樣效率會更快。