曾經給美國政府團隊多項決策建議的前白宮冠狀病毒工作小組柏克斯（Deborah Birx）博士指出，疫情會一波一波的來，病毒不死，只是減弱，政府不要只會喊話，要做好準備。而且每一個場合都有面臨病毒的風險，每個人都要出入公共場所都要注意安全。

美國公共衛生專家、白宮冠狀病毒工作小組柏克斯博士日前到德州參加一場研討會，會後她在休息時間接受記者的訪談。由於歐美國家已經實施與病毒共存的政策，台灣也正朝這個方向邁步。她以歐美國家的經驗，提供了建議。

除了演講外，她一整天都戴著口罩，是會場極少數戴口罩的人，晚餐前有一場前總統布希邀請的雞尾酒會，大家擠在一個小房間裡，每個人都拿著飲料，與人交談，興致高昂，口沫橫飛。她卻推門走到陽台上，欣賞校園景緻，我也覺得場子裡口沫和空氣傳染都有可能，隨她去陽台，我們就交談起來，進行了一場非正式訪問。

2020年上半年，川普確實展現領導人危機處理的高效率，他每天下午東岸時間五點到七點間一定召開記者會，每天都會看到白宮冠狀病毒工作小組佛奇和柏克斯上電視娓娓說明病情，她都會給決策者提供中肯意見。2020年底拜登當選，她完成交接之後就退休。

她對記者表示，疫情會一波一波來，除了現在，今年夏天可能如去年夏天一樣，有一波大感染，因為大家都出去渡暑假，今年冬天也因為聖誕節、新年，家庭團聚、公司派對，又因天冷大家都在室內活動，病菌容易滋生，也會有另一波大流行。所以疫情不會終止。

她說，政治人物往往喊話，說我們挺過這波，就可回到往日美好時光，迎向新生活，這是很不負責任的講法。她也不同意群體免疫的說法，因為到現在各國還沒有發生。的確，根據世界統計數字，美國已經有8200萬人染疫，等於占其人口24%，每天還有5萬多人確診，近400人死亡。多數美國人已經打了第三劑疫苗，美國已啟動打第四劑疫苗的計畫，目前疫苗的防效有多久，還不能確定，她說可以等等看，是否有更有效力的疫苗上市。

這位總是穿著洋裝，配以同樣色調的圍巾，曾為軍醫，有著軍人的紀律及勇敢，她深入研究愛滋病。這10餘年來，不管共和黨或民主黨當家，她都以大使身分代表美國國務院及比爾蓋茲基金會，奔走非洲各國，致力消除非洲的愛滋病，挽救眾多垂危生命。她沒有黨派，也就沒有人情包袱，在自己領域耕耘專業知識及經驗。

她以自己防治愛滋病經驗來看，認為新冠病毒不可能絕跡，就如現在愛滋病一樣，流行30幾年以來，仍有零星地區會傳染，但是是可以控制的。就是在某個季節，某個地方新冠會特別旺盛，醫療系統和政府都要有所準備。

至於個人，她鼓勵大家正常生活，去度暑假，和家人團聚，但要慎選時機及地點，除非必要不到人多的場合，去了也盡可能全程戴口罩。不要以身試病毒，逞匹夫之勇，認為這有什麼好害怕的，或者認為自己已經挺過很多公眾場合，練就金剛不壞之身，不會被感染。世人應視每個場合都有面臨傳染風險。

曾經給美國政府團隊多項決策建議的她認為，政府防治新冠，是動態性的，例如美國現在加強的是廣發測試劑，測試很容易進行，例如針對65歲以上有慢性病的人群，政府應該每季寄特定數額的檢測劑，一旦確診陽性，就可尋求解方。

她說，與病毒共存，政府及個人都應該有策略。就像麥克阿瑟的話「老兵不死，只是凋零」，新冠病毒也一樣，不會死，只是減弱而已。