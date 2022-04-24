受網際網路衝擊，實體唱片行已近乎絕跡，近兩年加上疫情衝擊，更是雪上加霜，國政基金會教文體育組召集人陳學聖直言，政府文化部門也沒有任何關愛、補助或減免，呼籲應比照傳統書店，補助實體唱片行，並免徵營業稅、地價稅及房屋稅，以提升台灣音樂的國際競爭力。

陳學聖表示，根據國政基金會教文體育組的調查，目前全台實體唱片行大約只剩70家，主要分布在都會區。台北最多，高雄、台中次之，各為25、13及12家，大部份實體唱片行以販售老唱片為主，如黑膠唱片、二手CD或卡帶，少數幾家為碩果僅存的老店。

陳學聖指出，實體唱片行如同傳統書店，有其無可取代的價值。像黑膠唱片的錄音是傳統的類比技術，比較溫暖、接近真實，反觀數位錄音雖然沒有雜質，卻冰冷、缺乏溫度，至於串流平台的音質遭到壓縮，就更等而下之了。

陳學聖指出，值得注意的是，根據研究報導，有些國家實體音樂的營收仍相當高，在2018年整體音樂市場的占比，日本、波蘭及德國分別為71％、47％及35％，其中黑膠唱片甚至有上升的趨勢。

陳學聖認為，黑膠、舊唱片、錄音帶記錄了台灣過去百年的音樂、表演藝術歷史，除了有收藏價值及重要的歷史意義，也是音樂傳播的種子中心。文化部應積極搜集、保存音樂及影像資料，開放民眾使用，此外，更應比照傳統書店，補助實體唱片行，並免徵營業稅、地價稅及房屋稅，以提升台灣音樂的國際競爭力。