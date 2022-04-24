彭女私訊網友請對方下架照片。（當事人提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名彭姓女子照片因不明原因遭人盜用，被上傳網路後附上文字說要徵男友等內容，且不斷在社群軟體上被轉發，她苦不堪言，不僅一一私訊對方告知照片是被盜用，希望能刪除圖文，由於事情一發不可收拾，她也到派出所提告，警方依規定受理，將追查盜用照片的人。

彭姓女子氣憤地在臉書社團「爆廢公社二館」表示，自己與朋友視訊照片遭盜用，還附上文字說「徵男友」，並寫下「可以抬起我、每天給我兩包菸、要懂陣頭、會扛轎的我最愛、要有刺青、每天陪我掛睡等」，甚至含有性暗示等不雅內容，不斷被轉發到其他社團中。不少網友也忿忿不平留言，「今天是你的家人、女朋友、甚至女兒被這樣消遣，將心比心」、「支持提告」。

因此彭姓女子決定不忍了，24日凌晨3時許到長明派出所報案，警方表示，該則貼文內容存有諸多不雅言論，且臉書屬於網路公開平台，彭女深覺自身名譽受損，將對於網路上盜用照片轉貼不實言論的男子提出妨害名譽告訴，警方依規定受理報案，並追查盜用照片、轉貼不實言論人士，將依法函送地檢署偵辦。

警方也呼籲在網路上使用任何社交平台，務必謹慎，切勿盜用任何未經當事人同意的相片及傳遞不實內容，一切行為皆可能涉及法律上責任。

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