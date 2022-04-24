謝震廷昨在台北Legacy開唱。（寬宏藝術提供）

謝震廷昨在台北Legacy開唱。（寬宏藝術提供）

謝震廷過去曾陷入憂鬱症的低潮，距離上次演出已相隔近2年，昨（23日）於台北Legacy舉辦「與」Live演唱會，只是沒想到開唱前本土疫情大爆發，壓力更大的是，他演出前一晚，許多4月底、5月份的演唱會陸續宣布取消，辦或不辦騎虎難下，他與主辦單位壓力超大，但因距離開唱僅不到24小時，顧及購票觀眾權益最後決定如期舉行，但演出結束後的簽名會一律謝絕歌迷合照、握手，一切以防疫優先。

謝震廷昨一開場以電吉他彈唱〈走〉，引爆歌迷期待已久的心情，氣氛超嗨，他緊接著送上〈愛麗絲〉、〈You Found Me〉等歌，唱完〈吳麗的歌〉後，謝震廷語帶感嘆地說：「辛苦大家了！請大家在台下也保持安全距離，接下來是與病毒共存的陣痛期，這一段時間對大家來說都很不容易，我既抱歉又感謝有很多已經買了票，但是無法到現場來支持的朋友們，非常感謝大家的支持。」演唱過程中，他多次呼籲台下歌迷朋友落實防疫，全程配戴好口罩並嚴禁飲食。

演唱會上，謝震廷驚喜演唱近年較少公開演出的歌曲〈年〉，唱到副歌「我還是在這裡唱著歌，是你陪我在這裡唱著歌」時，全場粉絲大合唱，他也期許自己未來繼續創作好的作品與音樂帶給大家，並對台下深深一鞠躬，歌迷們激動地尖叫，甚至還有人感動地哭了，演唱情緒十分激昂，他甚至彈到電吉他的弦斷掉，需要當場換弦，讓全場氣氛嗨到最高點。

現場歌迷朋友們年齡層涵蓋範圍很廣，其中有不少粉絲都是高中生，謝震廷笑稱：「我最近才發現原來自己在高中生族群中算是小有名氣，非常感謝，你們很有音樂品味。」他也推薦大家平時可以養成寫日記習慣，表示：「我很建議大家用紙筆寫日記，回到最純粹的方式能更認識自己。李小龍曾說過『認識自己是一輩子的功課』，疫情時代下難免產生一些有負面的情緒，透過寫日記能更認識自己，也歡迎大家平時可以到IG和我互動。」

他也首次揭露自己頻繁使用IG與大家互動的原因，其實是為了與小自己11歲住在嘉義老家的親弟弟用另類的方式互動，透過網路陪伴彼此。演唱會尾聲，謝震廷加碼宣布好消息，「與」Live演唱會將加場演出。他昨晚演出不僅精彩且氣氛令人動容，精神狀態看起來相當不錯，而所屬的唱片公司種子音樂也表示：「謝震廷還滿穩定的狀況，都會固定去看醫生、服用藥物。」