本土新冠確診案例屢創新高，有家長反應，雙薪家庭擔心小孩臨時停課，許多公司或公部門無有效及友善的配套，以及兒童打疫苗的相關資訊透明度相當不足，政府有義務給予國民健康的保障，兒童的就醫管道更應通暢，不要讓2歲小孩的悲劇再次上演。

面對本土疫情的爆發，每日數千的確診案例讓家中有孩童的父母十分擔憂，有家長坦言，原先以為幼兒染疫機率或染疫程度輕微，一直到有2歲幼兒染疫身亡後開始嚴謹看待這件事，深怕自己的孩子也染疫。

新北市楊姓家長表示，現在因為病毒已經進入社區傳播所以必須共存，但政府在這之前就應該要想到12歲以下兒童還沒接種疫苗，下波疫情受影響最大的是老人與小孩，政府應該要儘速盤點急重症小孩和老人的醫療資源才對，未來是否在快篩試劑足夠下為孩子進行定期快篩，快篩陰性才去學校上課。

該家長說，每個小孩的命都是命，政府應該要給國民健康的保障，小朋友就醫管道也要十分通暢，沒有家長希望那位2歲小孩的悲劇重演。

育有兩子的劉姓家長表示，對於12歲以下孩子接種疫苗是有很多疑慮的，但目前在新聞報導上並沒有出現太多公開透明的訊息，加上自己的小兒子還在餵奶階段，假如自己或寶寶染疫了，寶寶的照護品質影響會是最大。

「疫情不可怕，可怕的是無知」，新竹廖姓媽媽表示，如果能夠有正確(非網路謠言)的照護跟應對資訊，特別是沒有打疫苗的幼兒群，我想我會更知道要如何準備跟面對，但網路上有太多聲稱小兒科醫生的說法，會造成很多非專業人士，也就是父母的恐慌，假如因為錯誤的訊息而沒有用正確的方式照顧確診孩童，進而導致更嚴重的後果該怎麼辦？

羅姓家長說，孩子不可能在學校一直戴口罩或者保持社交距離，雖然擔心小孩子的健康安全，但雙薪家庭很怕學校突然宣布臨時停課，許多公部門、公司並無有效及友善的配套。

另外，雖然12歲以上的學齡孩子自己在家裡上遠端課程並不違法，但孩子的自制能力有待商確，家長其實也很為難。