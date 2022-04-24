香港知名導演曾國祥是香港巨星曾志偉之子，但他不靠父親在演藝圈的影響力，靠著憑著2016年所執導的電影《七月與安生》獲得第53屆金馬獎最佳導演提名，之後也憑著《少年的你》橫掃香港金像獎，成為實力與票房兼具的新秀導演。而在2019年宣布與小12歲女星王敏奕結婚的他，近日卻爆出疑似婚變，當事人王敏奕隨後也出面回應了。

現年30歲的香港女星王敏奕於2019年宣布與曾國祥結婚後，經常在社群媒體上PO出兩人合照曬恩愛，但近日卻被眼尖的網友發現，她的IG上已將兩人的合照全部刪光，就連當年拍的甜蜜婚紗照，以及為了紀念兩人9年的愛情而在手上刺的「戒指刺青」也消失無蹤，加上王敏奕與曾國祥長期因工作分隔香港及英國兩地，而讓不少網友懷疑他們因聚少離多導致感情生變。

眼看婚變傳聞越演越烈，王敏奕也透過經紀人接受媒體《香港01》的採訪，透露「我們沒事，多謝大家關心」，強調兩人感情沒有問題也沒有故意刪除合照，只是因為工作需求而將IG的照片重新整理，她也沒有清除掉戒指刺青，只是有時候因拍戲需要遮擋。另外她也透露老公曾國祥目前因在英國工作，加上疫情的影響讓他們更難見到彼此，但他們還是會盡可能地維繫感情。另外，婚變消息傳出後，王敏奕也在IG限時動態上曬出刺青及兩人的甜蜜合照破除謠言。