快篩試劑大廠宣布再降價；為配合政府政策，因應民眾迫切需求，泰博科技今表示，福爾威創抗原快篩終端售價自明(25日)起，5入裝每劑再降至195元，1入裝每劑200元；第二階段、第三階段的調降維持不變，5月5日起5入裝每劑再降至190元，1入裝每劑200元；5月25起5入裝每劑170元，1入裝每劑180元。

很多民眾近來跑遍藥房、藥妝店，還是買不到快篩試劑，為解決快篩試劑需求量大增，泰博科技表示，為擴增產能，會暫停大部分的其他品項生產線1週，產線全力支援生產快篩，自昨(23日)起，每日供應20到30萬劑，未來1週供應約可達200萬劑。

泰博科技表示，提高生產的快篩試劑，將鋪貨到統一超商、康是美、屈臣氏、杏一連鎖醫療器材、維康連鎖醫療器材、大樹連鎖藥局、丁丁連鎖藥局、啄木鳥連鎖藥局、佑全連鎖藥局、健康人生連鎖藥局、躍獅連鎖藥局、新高橋連鎖藥局，以及全台各區域的連鎖藥局，讓民眾都能買到安心防疫。