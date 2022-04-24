上海市衛生健康委副主任趙丹丹今（24日）表示，從近階段的疫情數據情況來看，上海疫情處於「高位波動狀態」，主要是在部分建設工地、公司企業等聚集性疫情有所抬頭。

上海市新冠肺炎疫情防控工作記者會於今早舉行，會上，趙丹丹表示，從近階段的疫情數據情況來看，新增陽性感染者數量還是比較多，處於「高位波動狀態」，主要是在部分建設工地、公司企業等聚集性疫情有所抬頭。因此，還必須充分認識到當前上海疫情形勢的複雜性、嚴峻性。

趙丹丹指出，從近期疫情數據的分析來看，新報告的陽性感染者，在閉環隔離管控外發現的比例逐漸降低，總體是在封控區、管控區、集中隔離點內發現。從絕對數量看，昨天的新發感染者數量較前一天下降了1733例。

針對建設工地、公司企業等聚集性情況，趙丹丹說，市、區兩級防控部門將進一步強化「四方責任」，加強健康監測和人員篩查，做好有關區域內的環境消毒，嚴格落實個人防護措施。他強調，要堅持「動態清零」總方針不動搖，深入展開社會面清零攻堅九大行動，進一步鞏固擴大清零攻堅工作成效，上下同心、共同努力，推動早日實現社會面清零目標，盡快恢復正常生產、生活秩序。