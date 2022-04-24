國際油價波動上揚，但在中油持續啟動雙重平穩機制超額吸收下，國內油價自明日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元，民眾最常使用的95無鉛汽油每公升來到32.0元，這也是連續第5次降價，每公升累計降幅來到1.1元，開車族加滿油箱，約可減少44元左右的支出。

中油表示，本周油價受歐盟擬擴大對俄國經濟制裁、利比亞最大油田因抗議活動而被迫關閉等因素影響，導致油價上漲。依浮動油價調整機制計算，國內油價漲幅為3.88％。

按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲3.4元及4.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.0元及4.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.7元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.7元及5.1元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.3元。

調整後，中油參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升28.3元。