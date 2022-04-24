陳時中民調曝光 綠委：直轄市長選舉他是活棋也是好棋

根據《美麗島電子報》曝光的4月國政民調顯示，衛福部長陳時中滿意度有63.9％，而且有66.5％的人認為沒有必要撤換陳時中，對此，民進黨立委許智傑今（24日）表示，未來北市或其他直轄市長的選舉，陳時中都是一個活棋也會是好棋，就拭目以待。

根據《美麗島電子報》4月國政民調，「陳時中帶領團隊制定新冠肺炎的防疫政策和表現」，有63.9％的人滿意、33.0％不滿意； 另外也調查「若未來幾月確診暴增、疫情快速擴散，有無必要換掉陳時中」，有66.5％的人認為沒有必要、26.7％的人認為有必要。

許智傑表示，疫情大爆發但死亡率極低，陳時中因應病毒變種和社會狀況而調整不同的防疫政策，台灣在全世界防疫表現的確相當亮眼，民眾都感受到他的專業認真與用心，這點當然也反映在民調數字上，至於未來北市或其他直轄市長的選舉，陳時中都是一個活棋也會是好棋，就拭目以待。