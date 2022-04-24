台灣中油公司今天表示，25日凌晨零時起汽、柴油將各調降新台幣0.3元，調整後發油量最大的95無鉛汽油每公升為32元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32元、98無鉛汽油每公升34元、超級柴油每公升28.3元。（編輯：蘇志宗）1110422

台塑油價 25日起95汽油每公升降0.2元
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