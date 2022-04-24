中油25日起汽柴油各調降3角 19:482022/04/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣中油公司今天表示，25日凌晨零時起汽、柴油將各調降新台幣0.3元，調整後發油量最大的95無鉛汽油每公升為32元。 調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32元、98無鉛汽油每公升34元、超級柴油每公升28.3元。（編輯：蘇志宗）1110422 台塑油價 25日起95汽油每公升降0.2元 《興櫃股》乾杯2021年每股賺3.83元 擬配息2.3元 #無鉛汽油每公升 #調降 #3元 #調整 #95 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油價連5降 明起國內汽、柴油各調降0.3元 12:252022/04/24 財經 花旗大膽預測 美今年升息11碼 04:102022/04/22 財經要聞 桃園林森國小違規安排第8節 民代怒批：獨步全台 19:192022/04/20 生活 房利美：美經濟難軟著陸 估明年下半衰退 04:102022/04/21 全球財經 物價爆漲！勞保年金給付首度調整5年度、上看6.71％ 22:062022/04/23 生活 新加坡擴大接種第4劑對象 短期旅客可自費打疫苗 23:282022/04/22 國際 統一價值成長、IC設計ETN 季度調整今生效 11:222022/04/21 財經 快篩試劑再降價 泰博：明起5入裝每劑195元 12:142022/04/24 財經 《流星》曝演藝圈祕辛 李聖經「95％屬實」 04:102022/04/21 娛樂新聞 星座理財(4月25日～4月29日)－天秤座（9月23日～10月23日） 多費心思 自我調整 04:102022/04/24 投資理財 專責病房近滿載 柯：很快會用完 04:102022/04/23 生活新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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