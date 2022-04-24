國內連9天本土確診破千例，昨 （23）日新增4126例更創下新高，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，在大規模染疫下，接下來就是老人、疫苗未打滿者、慢性病患3大高風險族群死亡，特別是老人族群，他直呼死神快對他們出手了，「快點去打疫苗，救老人！」

黃軒今早在臉書表示，台灣這波Omicron疫情開始步入跟國外一樣的劇情，在一般民眾中傳播率很高、社區到處都是病毒，99%都是無症狀、輕症，死亡率很低，但是在老人族群裡並不是如此，像是紐西蘭70歲以上老人染疫，僅全國確診人數的2.5%，卻佔了整體死亡率的75%，香港也是60歲以上的老人死亡率最高。

黃軒說，現在台灣民眾天天都在看新增多少確診病例、Rt值多少，其實大家都看不到「死神快對老人家出手了」，應該關注還有多少老人未接種疫苗？如何加強才對。

黃軒預告，確診爆炸後，接下來死亡的高風險族群就是老人、疫苗未打滿者、慢性病患，將導致家中長輩陷入危險中，「這些在國外已經上演過的戲碼，今天即將在本地上演？」目前台灣疫苗覆蓋率第一劑84.44%、第二劑79.71%、第三劑更少僅57.42%，感慨新冠肺炎明明不是絕症，有疫苗可以救命，「快點去打疫苗，救老人吧」，期待第三劑覆蓋率達到90%以上，才能保護生命。