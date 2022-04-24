許書豪今年初舉辦加盟華納音樂記者會，並發表第二首單曲〈香香的〉，今（24日）中午再傳好消息，結婚2年多的他宣布升格當爸，迎來寶貝兒子「小豪米」；許書豪開心表示：「終於召喚出來了，這一年來看著ㄟ米（老婆）各種辛苦，直到前幾天終於自然產卸貨，真心respect每一位媽媽。」至於當爸心情？他笑回：「很開心很興奮，開心他是個健康寶寶順利出生，興奮身為新手爸爸即將面臨巨大的跳戰，還好身邊有很多先入坑的學長可以訊問。」

他回想自己得知老婆懷孕當下心跳很快，「心態雖然是一切順其自然，真的得知懷孕的時候其實非常激動，不敢相信是真的，我居然有兒子了」；許書豪今年初出席活動時，再次被問到老婆肚皮是否有好消息？他當時笑回：「昨天我老婆有跟我聊到這個，說你們每次都會問這題，搞得她壓力很大，目前都順其自然，不會刻意按表操課。」更說之後若有好消息，一定會選在中午公布喜訊；他今信守諾言，選在中午12點左右宣布喜訊，圈內好友送上祝福，包括孫盛希、鼓鼓、廖文強、蔡佩軒、廖允杰等人紛紛恭喜35歲許書豪升格當爸。