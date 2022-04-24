屏東也有「腳交女」！她爛醉對運將討親親 國道上搶拉手煞車

台中先前才發生一名計程車司機被女子以光腳攻擊，無獨有偶，另一名計程車司機在3月28日間同樣被酒醉女乘客以腳攻擊，除了失控向司機索吻外，女乘客甚至險些要出手碰排檔桿與手煞車，嚇得司機直接把車開到仁武派出所報案。

一名網友在臉書社團《屏東吃喝玩樂》發出多段影片，稱他遇上與台中腳交千金相同的事，他3月28日搭載一名女乘客，行駛於國道3號接國道10號，欲前往高鐵左營站，未料女乘客在後座發酒瘋，幾度伸手要向前抓排檔桿與手煞車，讓司機嚇得緊急在仁武交流道下車，驅車前往仁武派出所報警處理。

透過影片可見，女乘客沒繫安全帶，在後座連連飆髒話，還說，「你現在親我的話…」等語，司機邊開車邊以右手阻擋，向對方表明現行駛於高速公路，要她停止行為，不然兩個人都會一起死，但女乘客意識混亂，附和回應「你死！我也死！」，同時手腳一起出力踢打司機，讓司機無可奈何，表示待會將直接開去警察局。

司機也在文末表示，他報警後，警察說這情況僅能以性騷擾送辦，讓他相當不平。對此，仁武分局指出，此案於3月28日晚間9時許受理，經了解為女乘客在計程車行駛中，企圖親吻司機，遂立即以性騷擾防治法受理。

警方表示，當日該名女乘客明顯酒醉，為預防其行為造成本人與他人生命危險，遂依法對其施實保護性管束，後續則依性騷擾防治法處置，惟當時司機報案時，並未提及女子有嘗試拉手煞車等行為，後續將再依事證，釐清女子行為是否涉犯公共危險罪。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！