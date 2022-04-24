富邦悍將王牌投手江少慶開季連3場先發都投不滿4局，合計僅投10局卻狂丟22分（12責失）、自責分率高達10.80，他坦言自己狀況沒有調整到最好，過去旅美時期自己也曾碰上開季慢熱的情況，「現在就是盡快把問題找出來，想辦法突破困境才是最重要的。」

頂著中職本土投手最高薪光環加入中職，江少慶今年返台首個完整球季，沒想到開季3場先發表現都不理想，分別投3.2、2.2、3.2局，更是連2場失掉9分。

但不同於上一場9分都是非責失，昨天他丟掉的分數中有8分是責失，也讓他再度投不滿4局就黯然退場。「很明顯昨天的狀況不是很好。」江少慶坦言，開季至今狀況還沒有調整到最好，導致球的控制能力、進壘角度及落球點都不太理想。

過去在旅美時期，江少慶也曾遇過開季慢熱的情況，「但這就是過程。打球打這麼多年，每年球季都不一樣，你沒辦法預測明年的四月投得好不好，今年遇到狀況就是往前看、解決問題。」目前他希望修正投球機制，讓投球節奏更流暢。

開季連3場表現都不佳，但江少慶不認為這會影響到自己的自信心，「棒球就是這樣，明天還是有比賽，想辦法去突破自己的困境才是最重要的，每個人都會遇到一些困難，但就是想辦法往前看。」

昨天棒打昔日在美職印地安人隊一起打拚的隊友兼室友江少慶，味全龍吉力吉撈．鞏冠賽前也與好朋友話家常，「其實閒聊比較多啦！他叫我加油，我就說：『愛你唷！』，我知道他昨天心情應該不是很好，以前住在一起時，他比完賽通常都不太會講話，但他是很好的選手，知道自己要的是什麼，也知道該如何去調整。」