近期本土疫情大爆發，國內昨日（23）新增4126例本土病例，再創歷史新高也造成民怨。一份最新民調指出，總統蔡英文的信任度為54.6％，施政滿意度更高達56.0％，讓《美麗島電子報》董事長吳子嘉相當驚訝，直呼蔡的民調數字強勢得不得了，可謂「一個人頂住民進黨」。此消息引發熱議，大批網友同感吃驚，不少人更表示質疑。

吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中表示，蔡英文的信任度降了約3個百分點，在誤差值內，滿意度則為5成6；其任期已經過半、快要下台了，滿意度卻還是高檔，簡直是「強勢得不得了」。

吳子嘉進一步分析稱，蔡英文的表現，可謂「一個人頂住民進黨」。而行政院院院長蘇貞昌的施政滿意度為49.9％、不滿意度為43.7％，滿意度方面降了0.8％，接近半數的表現「還好」，因其雖有爭議，但有基本盤在挺他。

蔡英文的民調掀熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「嚇死人的民調，嚇死的數字，難怪綠營有恃無恐」、「果然都是死忠的」、「不管怎麼做選舉都贏，難怪台灣空轉」、「選舉的結果清楚告訴我們，民調都是騙人的招數，所以這個民調會例外嗎？」「這個民調顯然搞錯了，應該要更高才對啊！台灣價值何其高啊！」「怎麼民調永遠問不到我？到底都是怎麼調的？」