南投縣佛教會24日舉行第25、26屆理事長暨理監事交接典禮，南投縣長林明溱擔任監交人。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣長林明溱（左）24日頒發當選證書給南投縣佛教會新任理事長圓明法師。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣佛教會浴佛祈福法會暨理事長交接典禮。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣佛教會24日舉行慶祝佛曆2566年佛誕節浴佛祈福大法會及第25、26屆理事長暨理監事交接典禮，由第26屆理事長釋圓明大法師主持，縣長林明溱出席監交，並點燈浴佛，祈求國泰民安、疫情早日消散，縣民健康平安，幸福安居。

這場南投宗教盛事，體證法師將印信交接給新任理事長圓明法師，由林明溱監交，也頒發當選證書，圓明法師與體證法師帶領林明溱及與會者進行浴佛祈福儀式。

林明溱指出，南投縣佛教會在歷任理事長帶領下，宣揚佛法，淨化人心，參與社會公益活動，讓社會祥和安定，期許在新任理事長圓明法師帶領下，持續弘揚佛法，安定人心，秉持陀慈悲精神，關懷弱勢。

圓明法師說，南投縣第25、26屆理事長暨理監事交接典禮因前波疫情因素，展延至今日舉行，又逢新一波疫情再起，該會為安定人心，祈求國泰民安，人民安樂，秉持佛陀慈悲弘法精神，舉辦浴佛祈福法會。

立委許淑華、馬文君、縣議員曾振炎、陳翰立、張嘉哲、史雪燕、縣府民政處長吳燕玲及縣府祕書林儒暘等人到場觀禮；全場活動謹守防疫規範，參與人員遵守實名制規定，配合量體溫、酒精消毒及全程佩戴口罩。