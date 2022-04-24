新冠肺炎疫情燒進演藝圈，其中，8點檔《一家團圓》演員李燕、余秉諺、張郁婕、李緻，以及幕後的3位工作人員先後確診，截至發稿前累計7例，不過，眼尖觀眾就發現，璟宣近期卻沒有出現在劇中，對此，璟宣昨（23日）深夜則發文透露，因為家中有2個孩子，她擔心影響兒子和校園狀況，於是璟宣便向劇組請了防疫假。

璟宣近期在《一家團圓》飾演女打手Lisa，璟宣還有不少動作戲，表現相當亮眼，不過隨著劇組陸續傳出確診後，璟宣就被眼尖觀眾發現，近期沒有出現在劇中，對此，璟宣昨深夜則發文表示：「因為家裡有兩個孩子，我不擔心自己確診，卻擔心病毒透過我再傳給孩子、再傳進校園」，璟宣除了幫自己，也幫孩子做快篩交給校方之外，她也自從上周起向劇組請防疫假，「為的是讓孩子和同學們可以在更安全的環境條件下學習」。

璟宣進一步提到，因應疫情，劇組每天都有做清消和分流梳化、拍攝，所有演員都會在上工前做快篩，正式拍攝時才脫口罩，璟宣也希望劇組人員們都平安、健康地順利拍攝，「大家真的都很辛苦，也很努力在自己的崗位上做好工作」

最後，璟宣則向觀眾喊話：「暫時讓Lisa這個壞蛋先不使壞，回家當媽媽」，她呼籲大家作好防疫之餘，璟宣也正能量說：「#我們很快會再見面的」。