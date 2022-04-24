嘉義市東義路近盧山橋防汛專用道的藍花楹已盛開，市府鼓勵民眾把握一期一會的賞花盛宴，體驗紫色浪漫。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市東義路近盧山橋防汛專用道的藍花楹已盛開，市府鼓勵民眾把握一期一會的賞花盛宴，體驗紫色浪漫。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市東義路近盧山橋防汛專用道的藍花楹已盛開，市府鼓勵民眾把握一期一會的賞花盛宴，體驗紫色浪漫。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在澳洲堪稱明星級花卉的藍花楹，在嘉義市東義路近盧山橋防汛專用道就可以看得到！市府說，藍花楹花語「在絕望中等待愛情」，現藍紫色鮮花整串開滿枝頭，歡迎民眾把握一期一會的賞花盛宴，體驗紫色浪漫。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，繼先前市區盛開洋紅風鈴木及黃花風鈴木，4月底更不能錯過唯美迷人的藍花楹！嘉市東義路近盧山橋防汛專用道的藍花楹綿延數公尺，上周起已陸續盛開，目前花期還有2周，成串藍紫色花朵艷而不嬌，落英繽紛，已吸引不少追花族到祕境拍照打卡。

張婉芬說，藍花楹花語「在絕望中等待愛情」，象徵對美好愛情的憧憬，拍照起來更能襯托網帥與網美的獨特魅力，宛如偶像劇男女主角，歡迎市民及旅客把握最佳時機前來賞花，不用飛澳洲，來嘉義市就能體驗藍花楹的美好！

張婉芬建議，民眾除了造訪、欣賞藍花楹的美麗與夢幻，相當適合在嘉市安排兩天一夜的甜蜜春遊，遊覽市區熱門景點，如檜意森活村、北門驛、製材所、車庫園區等，走訪各具特色的木造老屋咖啡店與甜點店，不過，仍要提醒民眾防疫工作要落實，戴好口罩、保持社交距離，賞花拍照時也請小心往來車輛，注意自身安全。