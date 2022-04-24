《狂人》專輯首波主打〈毒藥〉就有好成績。（相信音樂提供)

蕭秉治睽違4年發行全新作品《狂人》，19日首波抒情主打〈毒藥〉上架6小時即登KKBOX即時榜冠軍、KKBOX華語新歌日榜連續3天冠軍，微博上線3小時點擊破百萬。無論是專輯先行曲〈WILD〉詭譎森冷的邪教搖滾，或是愛到無可自拔的情歌〈毒藥〉，除了音樂風格換骨脫胎，在視覺造型上也帶來別於以往的強烈形象，他不僅染了一頭搶眼金髮，俐落火紅西裝大衣，搭配街頭潮流元素，激盪出不同凡響的狂人魅力。

《狂人》專輯是蕭秉治在2018年推出首號個人作品《凡人》時，便擬定好「Project X系列三部曲」。他希望自己有不一樣音樂風格的實驗，在創作過程中不斷自我剖析，也常讓自己在一種極限狀態下創作，他也希望藉由「狂人」這個概念去擴大視角，用極端的方式，喚起更多人的共感。

別於首張專輯《凡人》的深情療癒，《狂人》啟動一場心靈與意識的破壞與重建工程，在音樂上使用了更多吉他樂團的元素，希望可以給歌迷的是更直接狂野的情緒。他首次挑大樑擔任整張專輯製作人：「這張專輯因為叫做《狂人》，所以我有給自己一些壓力，讓自己可以逼出極限交出更極端一點的創作。」也因為第一次當整張專輯的製作人，他很多編曲方向想要嘗試，但又必須快狠準地決定，也讓他直說：「控制預算很困難。」

如同此次新專輯《狂人》曲風所帶給人耳目一新的感受，專輯造型師則交由以街頭時尚風格聞名的造型師林修瑋打理，其作品風格標新立異，讓蕭秉治身穿火紅西裝大衣，搭配街頭潮流元素，隆重卻又不失狂野。而專輯主視覺則交由時尚雜誌的攝影師周墨掌鏡，現場裝置陳列則邀請到榮獲金馬獎最佳美術設計的梁碩麟注入新意。蕭秉治《狂人》限定精裝版：附贈限量專屬編號寫真閃卡，4月25日限定精裝版，限量預購，5月17日全面發行。