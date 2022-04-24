1名女網友在《爆怨公社》崩潰表示，讀中班的女兒拿捲梳梳頭髮，自以為可以變捲髮，不料竟將頭髮整把捲進梳子中，令原PO哭笑不得，一度想將女兒頭髮剪掉，花了1個多小時，終於解開纏在捲梳上長髮，網友們紛紛回覆：「這是大家的兒時回憶」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，她的小女兒才讀中班，就調皮到讓她非常頭疼，女兒日前拿著1個捲梳和爸爸說：「爸爸我要燙捲」，不料下一秒，女兒把自己的頭髮玩到捲進梳子，頭髮打死結鬆不開，她本想放棄全部剪掉，後來花了1個多小時將部份頭髮解開，才終於保住女兒留很久的長髮。

貼文一出，引起不少媽媽共鳴：「似曾相似的畫面」、「小孩不這樣就不叫小孩了，也因為小孩這樣才又好氣又好笑」、「剃掉她之後就不敢了」、「這應該是不少人有過童年回憶，還有口香糖或是黏土黏頭髮」、「你們中班，我們幼幼班就開始了！前幾天還捏爆洗衣球，噴到眼睛，我心臟都要停了，唉，前途無量」、「我56歲的老母幹過一樣的事」。

也有人和原PO分享解決方法：「其實把捲梳上一根一根的梳子剪掉，一下就好了！再用護髮或潤濕頭髮就ok了」、「這種圓梳子很容易這樣 我後來買一邊的梳子給小孩 不然這樣用先去沒幾天就光頭了」「塗潤絲、然後慢慢拉開再塗潤絲，一直反覆」。