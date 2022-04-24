1977年4月25日，一艘日本拖網漁船正在距離紐西蘭城市克萊斯特徹奇以東30海里的海面進行拖網捕魚作業，這艘漁船就是屬於日本太陽漁業株式會社的「瑞洋丸」號。當漁網從300米的深海被拉上來的時候，人們確定將會獲得滿滿的漁獲，可當漁網被展開的時候，大家看到一具奇怪動物的屍體。

船員們用繩索將怪物屍體吊了起來，這隻動物顯現出小腦袋、長脖子、長尾巴和四個鰭狀肢，它的身上是紅白兩色的肉。由於屍體已經高度腐敗，散發出令人作嘔的惡臭，白色的油脂狀液體不斷滴落在甲板上。船長田中明（Akira Tnaka）考慮到腐敗的屍體會污染船上價值千萬的漁獲，因此下令將屍體拋入海中。

聽到船長的命令，當時在船上實習的山口縣海洋學校的學生矢野道彥（Michihiko Yano）勸阻船長不要這麼做，但是並沒有說服船長。矢野道彥立即拿著相機跑上甲板對屍體進行拍攝，拍攝之後他還對屍體進行測繪並保存了一些組織樣本。經過測量，這隻怪物屍體長約10米，有1.5米長的頸部和2米長的尾巴。田中明很不耐煩的等到矢野道彥測繪完之後立即下令將怪物屍體丟掉。

幾個星期之後，「瑞洋丸」號回到了橫濱港，矢野道彥立即展示了其拍攝的海怪照片和筆記，學者們認為這隻海怪是已經滅絕的蛇頸龍！「瑞洋丸」號在紐西蘭撈上來的海怪屍體立即引起了轟動，相關的照片立即刊登在各大報刊雜誌上。日本的動物學家和古生物學家痛心疾首，他們大罵船長田中明為了貨物竟然把國寶扔掉了。借著「瑞洋丸事件」，媒體認為這是昭和高度繁榮時代「只顧獲利不尊重科學探索」的日本國民劣根性的體現，並且引發了日本社會對國民教育的集體反思。

為了尋找被丟掉的國寶，太陽漁業公司立即命令在紐西蘭附近海域的漁船尋找海怪屍體，美國、蘇聯和韓國的一些漁船也前往搜尋。茫茫大海，找到一具海怪屍體的機率非常低，海怪屍體再也沒有出現過。