花蓮秀林鄉太陽小學堂面臨斷炊危機，一群環島騎士得知消息後，在出發前努力募集資金及物資，並在今天親送到學堂，盼能協助偏鄉弱勢家庭度過難關。（羅亦晽攝）

一群環島騎士得知花蓮秀林鄉太陽小學堂面臨斷炊危機，在出發前努力募集資金及物資，並在今天親送較為迫切需要的物資到學堂，其餘則將以貨運方式運送。（羅亦晽攝）

一群環島騎士得知花蓮秀林鄉太陽小學堂面臨斷炊危機，在出發前努力募集資金及物資，並在今天親送到學堂，盼能協助偏鄉弱勢家庭度過難關。（羅亦晽攝）

花蓮因疫情不斷延燒，被衛福部列為高風險地區，位於秀林鄉、長年幫助部落貧寒學童及獨居長者的小太陽學堂面臨斷炊危機，急需各界幫助，一群環島騎士得知消息，出發前努力的募款及物資，並在今天親送到學堂，盼能協助偏鄉弱勢家庭度過難關。

小太陽學堂在秀林鄉幫助原住民弱勢孩童課後輔導及關懷探訪獨居老人已逾10年，期間除送餐給長者，每晚也都會準備熱騰騰的晚餐給學童享用，讓孩子們能無憂的學習與成長，不過近年因疫情影響，善款與物資大幅減少，但需要幫助的人卻增加許多，讓學堂面臨結束危機。

負責人徐美玲表示，秀林鄉今年9個部落都有確診者或是被匡列者，疫情持續延燒，學校、學堂被迫停課，由於學校平時提供營養午餐、學堂則是提供晚餐，強制停課頓時讓許多弱勢家庭面臨龐大的經濟負擔。因需要受助的人增加許多，但資源有限，自己和志工自掏腰包仍無法補足缺口，學堂恐面臨斷炊危機，目前只能「救急不救窮」，把現有的物資提供給最需要的人。

此次親送物資與善款的環島騎士團長陳柏廷3年前因參與社福活動，曾接觸過小太陽學堂，見徐美玲拖著行動不便及罹癌的身軀，持續服務偏鄉學童，被她的精神及愛心感動，因此與近30名友人組成愛心公益環島機車騎士團，在出發前募集資金及物資，並親送到學堂，幫助他們度過危機。

陳柏廷表示，此次共募集到近20萬元的善款及許多民生物資，全數都將捐贈給小太陽學堂，由於物資過多，24日僅能先親送迫切需要的物資，其他則將陸續用貨運方式送往學堂。

陳柏廷也分享此次親送物資遇到的困難，23日大家準備從台中行經中橫公路到學堂送物資，卻碰上關原路段大規模坍方，必須北上繞路改走北宜公路才能到花蓮，但團員們卻沒有任何怨言，一心一意想著用最快速度送抵目的地，讓他及徐美玲都相當感動。

陳柏廷說，接下來這幾天大家也會趁環島機會，走訪路線內的偏鄉育幼院等處，若他們有需要，就會送餐給弱勢孩童，用一百分的心力去幫助需要幫助的人。