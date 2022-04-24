雷神投資公司林姓負責人，被控自2016年起招攬網友加入付費會員，號稱只要1000元，即可獲股票明牌，每天並以「即時股訊」、「盤中訊」名義，在LINE群組提供建議下單股票、買賣時點分析，違法經營證券投資顧問業務，2年獲利50萬4000元。台灣高等法院依違反《證券投資信託及顧問法》判他徒刑5月，併科100萬元罰金。可上訴。

林男是股票分析師，常在報章雜誌上撰寫財經專欄，號稱「操盤三冠王」，2016年間就因涉及類似案件，遭台南地院依違反《證券投資信託及顧問法》判處徒刑8月，併科罰金150萬元，緩刑5年確定。

判決指出，目前仍在緩刑期間的林男，未經金管會許可，違法經營證券投資顧問業務，自2016年1月至2018年1月，擔任雷神投資負責人期間，以雷神公司名義，在臉書或媒體發表股市分析及投資建議文章或影片，吸引網友加入「雷神投資」LINE群組。

林男再透過員工傳送LINE訊息或電話遊說群組網友，只要台幣1000元，可獲1檔股票明牌、若支付6000元至3萬6000元台幣，則可分別獲1至6個月的個股分析推薦。

林男每日以「雷神即時股訊群」、「雷神盤中訊」LINE傳送建議下單股票代號及買賣時點等分析推薦意見予會員，2年獲利50萬4000元。高院判他徒刑5月，得易科罰金，併科100萬元罰金。可上訴。