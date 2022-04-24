Ben Simmons is literally this meme 😭 pic.twitter.com/VleAF0vNWY — Guru (@DrGuru_) April 24, 2022

籃網在季後賽連吞3敗，瀕臨淘汰，第3戰在場邊最顯眼的卻是沒有上陣的班西蒙斯（Ben Simmons）。原因是主隊籃網身著黑色球衣，偏偏西蒙斯穿得大紅大綠，被網友嘲笑像是蝙蝠俠的大反派小丑，「看看你能不能找出圖中的西蒙斯？」「西蒙斯可能希望自己不要太顯眼。」

塞爾提克搶下2勝0負的時候，西蒙斯談論過回歸幫助籃網，他指出這是很大的挑戰，但他相信只要看著籃網打球就可以學起來，因為他的籃球IQ很高。「我想我們會沒事的，我可以對球隊的防守發揮重大影響，成為防守端的領袖。」

前NBA總教練史坦范岡迪（Stan Van Gundy）認為西蒙斯恐怕幫不上忙，他告訴《紐約郵報》說：「我一直都很支持班，他是聯盟裡屈指可數能夠防守1到5號位置的球員，過去幾年他都是最好的防守球員之一。但是他完全沒和那些人（籃網球員）一起打過比賽，他不是一個隨插即用的球員，因為他不是射手。」

范岡迪分析，西蒙斯不持球的時候要如何站位搭配？畢竟西蒙斯不會投籃，就算他會打擋切，現在也沒時間練了。TNT球評巴克利（Charles Barkley）在季後賽開打前就斷定籃網打不贏塞爾提克，他指出籃網兩位主力厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）表現很好的情況下也沒有輕鬆打敗騎士（附加賽），這樣的戰力在季後賽容錯率很低。