台灣3家純網銀已全數開業，創市際市場研究顧問公布最新調查，發現目前有純網銀帳戶的受訪者僅約1成，但逾半數受訪者有意願申辦，又以25～29歲對純網銀最有興趣。而免手續費、存款利率高、有點數回饋等3點，為最能吸引受訪者申辦意願的因素。

金管會2019年8月許可3組團隊設立純網銀，樂天國際銀行、連線銀行（LINE Bank）、將來銀行分別於去年1月中、4月中及今年3月底正式開業。純網銀除了總行及客服中心外，依規定不得設立實體分行，網路、行動裝置提供所有業務，業務範圍與傳統銀行無異。

為了解台灣消費者對於純網銀使用率及申辦意願，創市際市場研究顧問8～11日針對台灣網友進行「純網銀篇」調查，共計回收有效樣本數1,007份，並依據台灣人口結構進行加權調整，在95％信心水準下的抽樣誤差為±3.09％。

調查結果顯示，僅9.9％受訪者有純網銀帳戶，15～44歲純網銀使用率均逾10％，使用率隨著年齡提升而下降。逾半數的受訪者有意願申辦純網銀帳戶。另外，約30％受訪者沒有意願申辦純網銀帳戶，尤其以50～54歲受賞者不想申辦的比例較高。

針對已有純網銀帳戶及有意願申辦的受訪者影響意願的原因，55.7％表示因為有「跨行免手續費」的優惠，其次分別近5成表示「存款利率佳」、「點數回饋」及「開戶有優惠／新戶禮」，吸引申辦純網銀的帳戶主要原因都與各項優惠相關。

值得一提的是，觀察有意願申辦純網銀的受訪者年齡層，以25～29歲申辦意願較其他年齡層高，居住在南部的受訪者亦有較高申辦意願。而對純網銀最有興趣的25～29歲受訪者，更受「跨行免手續費」及「點數回饋」2項優惠項目吸引。

對於沒有申辦意願的受訪者而言，除了45.4％表示「不需要更多銀行帳戶」外，以「擔心純網銀的資安問題」比例達44.9％較高，「不瞭解純網銀服務」亦有32.9％，尤其男性較女性比例較高。「習慣使用實體銀行服務」及「對純網銀銀行品牌不熟悉」均有約30％。

創市際市場研究顧問認為，純網銀與實體銀行及其延伸的網路銀行、數位帳戶等服務相互競爭，可多利用消費者最有感、也最在意的各項優惠吸引新戶申辦。此外，純網銀需重視相關資安問題，並能讓用戶對資安釋疑，在品牌宣傳與服務推廣上更需要有長期計畫。