提升社區垃圾分類成效，新北市環保局今年將改造輔導社區或大廈新設置資源回收設施示範站，名額由10個提升至50個，即日起至5月15日開放至環保局官網申請報名，期望有更多的社區一同參與改造，讓社區落實垃圾分類，住戶養成資源回收好習慣。

環保局表示，新北市配合環保署政策，每年輔導轄內10處社區進行貯存設施及空間改善工作，並透過輔導作業向社區大廈住戶宣導廢紙容器、廢玻璃容器、廢乾電池及廢照明光源等分類項目回收流程及分類方式，推廣資源回收的觀念。有了乾淨、明亮的回收空間、清楚及正確的回收分類與標示，使住戶更容易正確分類，也更願意自主維護空間整潔，直接降低了後續清潔人員的整理負擔，並達到促進社區資源回收成效提升的目的。

環保局指出，去年受輔導單位中，合康雙捷市社區管理委員會不僅更換回收設施及照明設備，社區住戶更總動員粉刷牆面，讓改造後的資收室煥然一新；寶石金典公寓大廈管理委員會則響應環保署推動資源回收細分類，一次增設11個回收桶，不僅擺設整潔乾淨，也主動輔導住戶正確分類。

今年度新北市將改造輔導名額提升至50個，即日起至5月15日，開放有意願改造的社區向環保局提交報名申表參與輔導計畫，環保局將依書面資料審查，依戶數、專人管理、可增設分類量、資收作為評分後，優選其中50個社區，由專人至社區現場輔導資源回收區改造，改造規劃包含更新或增設資源回收貯存設施、環境美化等資源回收相關內容。