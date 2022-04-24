民進黨立委何欣純表態爭取台中市長徵召，24日到向上市場爭取支持，針對外傳蔡英文今天將徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，何欣純說，目前選對會還在開會中，她未接獲任何消息，但仍尊重蔡英文的徵召權。

何欣純上午在民進黨市議員江肇國等人陪同下，到向上市場爭取攤商支持，適逢周末買菜人潮，何欣純熱情向買菜民眾們問好，呼籲攤商、市民在防疫期間，落實防疫措施。

何欣純表示，這次表態參加台中市長徵召後，有很多的支持者紛紛為她加油打氣及鼓勵，讓她深受感動，今天經選對會討論結果，她非常有信心，還是要尊重蔡英文主席徵召權利。

何欣純說，人選要精選對會討論，結果她有信心，但仍要尊重蔡英文主席決定要徵召誰，她也全力支持，不管結果如何，最後大家團結一致，要贏回台中，要贏回城市的光榮感。

針對六都市長提名機制及日前召開記者會的用意？何欣純說，尊重黨內提名機制，至於記者會主要是讓總統及市民聽到知道，她是最適合的人選，有信心及決心為台中一戰，盼及早確認市長提名人選，打贏市長及議員選戰。