前役只拿8分飽受外界批評太軟的灰狼中鋒唐斯，24日決定硬起來，貢獻全隊最高33分，外加14籃板、3助攻，更在最後4.4秒罰進穩住勝局的兩分，幫助灰狼119比118險勝灰熊，季後賽首輪扳成2平，接下來的G5將於27日回到曼菲斯進行。

BIG KAT WITH THE BIG BUCKETS pic.twitter.com/vtkdOO10QM — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 24, 2022

灰狼首節就獲18次罰球機會，其中唐斯包辦8次，也讓灰熊主力提前陷入犯規危機，來到次節，灰狼換成三分火力全開，一度取得50比35大幅領先，幸好灰熊也靠貝恩的三分火力追上，打完上半場，灰狼60比56領先，貝恩半場21分。

打到比賽還剩4分29秒，唐斯上籃製造傑倫傑克生犯滿畢業，兩罰中1幫助灰狼111比107領先，范德比爾特灌籃補上兩分，貝恩最後1分47秒兩罰中1，羅素接著中距離跳投命中，迪昂布魯克斯也切入挑籃得分，灰狼仍保5分領先。

貝弗利最後43.4秒兩罰竟然落空，讓莫蘭特馬上切入放進兩分，愛德華茲搶投三分沒進，灰熊想靠泰厄斯瓊斯三分出手追平，可惜並未投進，只好送愛德華茲最後8.3秒兩罰俱中，接著迪昂布魯克斯最後6秒三分球命中，灰狼僅領先兩分。

暫停過後，灰熊故意犯規把唐斯送上罰球線，前面15罰命中12球的唐斯，最後4.4秒進行全場最關鍵的兩罰，結果他第一罰就空心入網，讓灰狼立於不敗之地，接著第二罰也進，沒有暫停的灰熊長傳給貝恩投進三分球，卻已沒有用處了。

除了唐斯谷底反彈表現，愛德華茲也有24分、4助攻與4籃板，貝弗斯17分，麥克勞夫林16分，范德比爾特12分、8籃板，羅素10分；灰熊以貝恩34分最高，迪昂布魯克斯24分，莫蘭特雖有11分、15助攻與8籃板，全場投13中4卻不理想。