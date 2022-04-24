新北市瑞芳警分局1名警員，在上周日（17日）新北市鐵道馬拉松執行交通維護勤務，勤務結束後確診，分局即刻要求與該警員有密集接觸者進行居家隔離。不過警方強調，該名警員當天執勤時，全程使用汽車巡邏，未與民眾及參賽者接觸，執勤過程當中也全程佩戴口罩，請民眾不需過度驚慌。

警方表示，在執勤前一日，分局請所有參與同仁先行快篩，而該名確診警員當天快篩為陰性，直到勤務當天上午8時55分，他察覺自身出現輕微症狀，隨即向分局報告，並再次進行快篩，但該次測試因試劑反應模糊難以辨識，不過為求慎重，分局即刻停止該名警員所有勤務，隔日經PCR檢測後陽性確診。

分局進一步說明，當天該警員反映出現輕微症狀後，除當事人停止所有勤務外，同車服勤者也要求至基隆PCR篩檢站進行篩檢，而在周一確定確診後，也依現行防疫規定所有密集接觸者進行居家隔離。

另外，該同仁當天擔任交通崗督導勤務，全程皆使用汽車巡邏，並未前往舞台區及與參賽民眾接觸，且全程配戴口罩，檢視勤務過程，僅與同車者密集接觸外，並無與民眾有密集接觸之情形，活動當日所使用勤教會場是工作人員活動專用會議室，平日未開放，僅供大型活動會議使用，於會議後及結束活動後均有進行清消工作，活動會場舞台於活動結束即行拆除，並無後續感染風險。