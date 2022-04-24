台南市南區1位7旬退伍任姓老士官，最近遭電話詐騙，謊稱其身分似遭冒用，要他將交出身邊現金給檢察官保管，18歲黃姓車手假冒檢察官，21日面交得手24萬，食髓知味，隔日再約任姓被害人在南區新興國宅交付新辦的提款卡，這次被害人警覺報警，7、8名警探現場埋伏，當街將黃嫌壓制逮捕。

任姓老翁為退伍士官長，日前接到詐騙電話稱他欠繳電費，佯稱因為疫情關係，要在電話中做檢警筆錄，並稱他身分疑遭冒用，要求他將身上現金交付檢察官保管，以免被盜領。任翁信以為真，與詐騙集團約定面交。

黃嫌為桃園人，11日剛過18歲生日，想快速賺錢，決定當詐騙車手卯起來幫人取款，他假冒檢察官南下，18日先在北區取走1名女被害人10萬元，21日再面交取走南區1名老士官長10萬元與9000人民幣（合計24萬元）與2張提款卡。

黃嫌得手後，用手機錄影拍下自己拿取應得的3％報酬，再拍下將剩餘金額交付給接應者，落網後成為詐騙鐵證。

黃嫌取得退伍士官長提款卡後，發現其中一張無法提領，致電給任姓被害人，這時任男已驚覺詐騙報警，遂向黃嫌佯稱要重辦新卡，兩人約定22日在新興國宅再度面交新辦提款卡。

警方22日重兵埋伏現場，黃嫌刻意打扮，身穿白襯衫與黑西裝褲，將金髮染回黑髮，以符合檢察官形象，但他得手走出巷口後，立刻遭警方團團包圍，壓制在地逮捕，他一度為了脫身，騙警察抓錯人，但被逮回警局後，坦承犯行，遭依照詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。