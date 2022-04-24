新竹市政府近年積極打造友善行人空間，繼騎樓順平計畫後，竹市府近日再獲中央前瞻計畫核定4.68億補助，改善包括火車站前人行步道新設與環境改善及通學步道等7處人行環境，同時也持續施做纜線地下化工程等，推動竹市好行。

市長林智堅表示，他上任後整合既有步道系統、公園、學校等公共資源，打造步行城市，近年更爭取內政部營建署補助，推動全市步行環境改善計畫，今年中央「提升道路品質計畫2.0」中，竹市有7案獲肯定，成功爭取到4.68億元。

市府交通處說明，7案中有3處通學步道，包括西門國小因鄰近新竹監獄、西門郵局，將打造寬7公尺人行道串連，新設連續性綠帶及整合公共設施，並將設置環校通學步道，同時沿路改善步行環境深入社區，提供學童與社區居民共享步道。

三民國小正門口處通學步道將完工，為串連周邊行人動線，將啟動鐵道路與隆恩圳側人行道工程，預計拆除學校隆恩圳側及鐵道路側圍牆，新設寬2.5公尺人行道及連續綠帶，並設置汽、機車家長接送區，讓學童不再與車爭道，家長接送車輛更有秩序。

關東國小圍牆將退縮，新設寬3公尺以上人行道與連續綠帶、家長接送區及改善無障礙坡道。

另有4處路段也將改造，包括中華路2段（火車站至東大路）人行環境改善工程，全長約495公尺，並新設寬3.5公尺人行道與避車彎，串聯新竹火車站前廣場。

高峰路（高翠路至研新四路）人行環境改善工程，全線約165公尺，道路將由5公尺拓寬至12公尺，並規畫3車道紓解往返園區車流，同時新設寬5公尺人行道，並設置連續綠帶保留大樟樹「父與子樹」，維持居民生活記憶。

中華路4段至6段，及景觀大道道路（牛埔路至東香路2段）環境改善工程，包括新設庇護島、新增左轉專用道、行穿線遠離路口、路口纜線地下化等，全長約12公里，提高人行及車輛行車安全，並配合路口號誌纜線地下化及分隔島植栽營造綠色景觀路廊。

市府表示，市府近5年爭取營建署提升道路品質計畫已獲補助5.2億元，推動17處通學步道、東大亮點計畫及1平方公里纜線地下化工程，友善環境改善成果倍受肯定。去年營建署主辦「2020年馬路好行」，竹市更獲頒3座優良獎、2座佳作獎及5座個人貢獻獎。