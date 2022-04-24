適逢周末，大人帶小孩攜手踩街，為兒保日而走，呼應守護國家未來主人翁。（南台中家扶中心提供／張妍溱台中傳真）

南台中家扶中心推動「428兒保日」迄今已10年，24日於西區舉行全台家扶串聯兒保日活動，民眾穿上白T、變裝及路走運動方式響應，因疫情期間原750人報名參加，多數民眾取消參與，現場150位民眾以健走方式踩街，大家戴好口罩、落實防疫，呼應守護國家未來主人翁。

踩街民眾上午於台中公園集合出發，繞行公園路、自由路、三民路等路段，全程四公里，帶領上百位民眾用健康步行方式來挺父母、陪孩子，用愛包圍No More Sorry，線上線下「大聲說愛，不要傷害！」每一個人都是護童英雄。

南台中家扶中心說，今年兒保宣導活動，以象徵台灣人民享有高度的自由及民主，過一個街口經過台中地方法院，接著行經光明國中，代表與民眾、孩子走出黑暗，迎向光明，踩街隊伍在道禾六藝文化館集合，欣賞環境劇場「No More Sorry」並拉開「用愛包圍」旗幟，象徵守護未來主人翁。

南台中家扶主任王金敦表示，家扶觀察發現，近年兒少受虐數據持續盤旋高峰，孩子是否被好好照顧、能否健康成長，需要各界持續關注，更堅定家扶在兒童保護的預防推動。

扶幼委員會主委陳昭舒說，兒保踩街活動的出發點是為愛而走，保護兒童，因應疫情升溫，在做好防疫措施的前提下，鼓勵民眾為健康而走；因為孩子是國家的未來，每一位兒童都值得被善待，除了幫助受虐兒，前端的宣導預防也不可缺少。

踩街活動有台中女中樂隊、文華高中舞蹈班、台體大舞蹈系、天顯宮神將組、台中一中「口琴之狼」社團、台中市媽媽協會、弘光科大諮輔志工隊一起參與帶來精彩演出，此外家扶培力的拉拉門社區家長劇團、沐舞舞團也共襄盛舉。

現場有人cosplay化身蝙蝠俠、超人還有鬼滅之刃等角色，氣氛活潑有趣，家扶WAWA的出現吸引大人小孩爭相拍照。民眾王先生說，自己很喜歡cosplay，特地早起將自己的蝙蝠裝拿出來參與踩街，成為孩子的護童英雄。