北海道觀光船「KAZU 1」23日沉沒，日本海上保安部至今已尋獲9人，其中8人無意識，另外17人仍下落不明。

北海道觀光船「KAZU 1」23日沉沒，船上26人失聯，日本海上保安部至今已尋獲9人，其中8人無意識。另外日媒將可能事故原因指向海象不佳，根據氣象預報，事發當時海浪高度達1.9至3公尺。

綜合朝日新聞、日本放送協會（NHK）報導，日本第1管區海上保安總部表示，截至當地時間上午11時，救難人員已尋獲「KAZU 1」觀光船失聯人員9人，其中8人無意識，另1人狀況不明，目前仍持續搜尋另外17人下落。

海上保安總部表示，9名獲救人員中僅5人穿著救生衣，不過船運公司稍早表示，所有乘客及船員都有穿著救生衣才上船，因此推測另外4人可能在被發現前就自行脫掉救生衣。

第1管區海上保安總部也公布2名船員身份，分別為54歲船長豐田典之及27歲船員宗山誠。船上另有24名觀光客，包括22名成人及2名幼童。

北海道觀光船「KAZU 1」23日沉沒，日本海上保安部至今已尋獲9人，其中8人無意識，另外17人仍下落不明。圖為救難人員運送一名獲救人士。（圖／美聯社、共同社）

日媒也報導，船難發生時海象不佳，「KAZU 1」約在23日下午1時過後發布求救訊號，表示船頭進水，後續又連繫船運公司表示船身「已傾斜約30度」，之後便失聯。

根據北海道氣象預報，23日下午1時左右附近海域的海浪高度約達1.9公尺，下午1時30分海浪高度更可達3公尺，氣象局也因此發布強風/海浪預警。

氣象局預測，事發時附近海域水溫僅攝氏2至3度，水溫低於5度的情況也將持續數日。