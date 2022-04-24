藥師公會全聯會指出，網傳4／25快篩實名制上路為假消息，請民眾勿再轉發。（藥師公會全聯會提供）

近日網路上流傳一則關於快篩試劑的訊息，指出下週一4／25開始，可用健保卡實名制買快篩試劑，並提供每劑100元的藥局清單。中華民國藥師公會全聯會今澄清此屬假消息，請民眾切勿轉發。

藥師公會全聯會表示，近日確診病例連日破千，社區藥局努力協助防疫，近期不僅提供確診民眾與其同住親友送藥到府服務，針對民眾關心的實名制快篩試劑，本會亦已刻正與全國社區藥局進行事前籌備措施，計劃於近期開始正式啟動，相關政策將全力配合指揮中心調度。

全聯會說，該假訊息流出後，已造成許多民眾親赴藥局詢問購買，徒增藥師與民眾困擾，本會嚴厲譴責在防疫期間造謠的有心人士。

依據全聯會初步調查結果，目前全國有超過4000家藥局，願意投入快篩實名制行列，呼籲民眾切勿恐慌，也勿再轉發假消息，以免觸法。藥局將持續服務民眾，並妥善完成實名制快篩任務，請民眾耐心等待本會與指揮中心公告正式的實施方式。